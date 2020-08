Sierstenen van oude brug uit 1842 in Lanklaar worden pauzeplek

De arduinen stenen zijn teruggevonden bij de afbraak twee jaar geleden van een oude draaibrug uit de Tweede Wereldoorlog. De brug uit 1842 die er daarvoor lag, was in 1940 door Belgische soldaten opgeblazen om de Duitsers tegen te houden. “Te mooi om weg te gooien”, dachten ze in Dilsen-Stokkem, dus krijgen de 19 mooiste stenen een nieuwe bestemming. Ze worden in een halve cirkel gelegd en kunnen dienen als een plek voor fietsers of wandelaars om te pauzeren. Maar ook scholen kunnen er gebruik van maken, want leerlingen van de basisschool Instituut Maria Koningin zullen in de toekomst op die plek langs de Zuid-Willemsvaart les krijgen.

(lees verder onder de foto)