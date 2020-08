Sioen over nieuwe regels voor cultuursector: “Absurd dat we in klein land alles opsplitsen per gemeente”

Het Gentse Kunstenoverleg is blij dat de bezoekersaantallen weer omhoog kunnen. "Maar we zijn heel ontgoocheld dat er geen werkbaar kader is voor komend seizoen. Ik heb de indruk dat ze de urgentie daar echt niet begrijpen. Eind juni is de sectorgids uitgezet, met protocollen om binnen de afstand te kunnen bewaren en in grotere zalen met grotere capaciteit te kunnen werken, maar daar zijn ze niet op in gegaan", zegt Sioen.

"Het is duidelijk dat als je in Flanders Expo zit met 200 mensen, dat je honderden meters tussen verschillende bubbels kan zetten. Het is niet werkbaar als je in een grote zaal niet met meer mensen kunt zitten. De reden is zoek. Virologen spreken zichzelf tegen. Het zijn toch ook wetenschappers, ze hebben toch ook veel wiskunde gekregen? Als je social distancing kan bewaren, en je elkaar niet kunt besmetten, dan is het toch gewoon bizar, absurd zelfs, dat je niet met meer in een zaal kunt zitten. Vele zalen hebben trouwens uitstekende ventilatiesystemen, dus daar zal het niet aan liggen" benadrukt Sioen.