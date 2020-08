Spectaculaire achtervolging vanuit Antwerpen met crash in Kortrijk, snelheden tot 260 kilometer per uur

Het was een spectaculaire achtervolging. “Onderweg heeft de bestuurder heel wat risico’s genomen en werder er veel mensen in gevaar gebracht. Op een gegeven moment heeft hij ook de lichten gedoofd om dan toch met een snelheid van 260 kilometer per uur verder te rijden. In West-Vlaanderen is het voertuig dan gecrasht. Door de hoge snelheid verloor de chauffeur de controle over het stuur en vloog hij over de middenberm de struiken in”, aldus Bruyns. De inzittenden kropen nog zelf uit de auto en zetten het op een lopen. De politie kon hen gelukkig snel inhalen en arresteren.