Stad Antwerpen start met corona-opvang voor daklozen

In een gebouw in de Lange Scholiersstraat in Antwerpen-Noord worden binnenkort daklozen opgevangen die besmet zijn met het coronavirus. Er was nood aan een permanente opvangplek, vindt de stad, ook al is het aantal besmette daklozen beperkt gebleven.

“In Antwerpen hebben we zo’n 800 dak- en thuislozen en daarvan zijn er de hele voorbije periode vijftien positief getest”, zegt Tom Meeuws (sp.a). “Het probleem was dat we toen geval per geval een oplossing moesten zoeken. Nu voorzien we één plek. Daar krijgt iedereen dan een kamer met douche en toilet. Mensen kunnen daar in alle rust uitzieken of ze kunnen er verblijven in afwachting van de testresultaten.”