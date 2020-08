Stationschef Heide mag na 5 lange maanden eindelijk weer reizigers ontvangen: "Beter nieuws kon je mij niet geven"

Francken meent het. Hij werkt al 32 jaar in het station en had het moeilijk met de sluiting. "Ik heb de laatste maanden naast wat verplichte vakantie enkele dagen in de stations van Kapellen, Essen en Antwerpen moeten staan. Dat is lang niet hetzelfde. Heide, dát is mijn habitat."

"Ik ben afgelopen maanden verschillende keren zelf naar het station gekomen om de sfeer er op te snuiven en het station in gereedheid te brengen voor een mogelijke heropening. Ik heb er uren gesleten. In dat station zit een ziel en een hart. Ik sta te popelen om dat opnieuw te laten zien aan onze reizigers. Ik zal de mensen er opnieuw ontvangen zoals het hoort, en als het kan zelfs met een leuk extraatje!"

Heide is trouwens niet het enige station dat weer open gaat maandag. Ook de stations van Kontich, Puurs en Beveren mogen vanaf dan weer reizigers verwelkomen.