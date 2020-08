Strijdende partijen in Libië kondigen staakt-het-vuren aan

In Libië vechten troepen van de door de VN erkende regering in het westen tegen milities die generaal Khalifa Haftar in het oosten steunen. Het conflict sleept al negen jaar aan, maar het dreigde wel steeds meer te escaleren. Beide partijen krijgen immers ook steun vanuit het buitenland. De regering in het westen krijgt steun van onder meer Turkije, Italië en Qatar. Egypte, Rusland en de Verenigde Arabische Emiraten steunen generaal Haftar in het oosten. Frankrijk lijkt zelfs een dubbele rol te spelen in het conflict, al ontkent het dat officieel.