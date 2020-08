Tandarts geeft gekwetste oehoe nieuwe snavel: "Ik had nog nooit een uil als patiënt"

"Mijn buurman Marcel van opvangcentrum Wilde Dieren in Nood in Kapellen had een heel vreemde vraag voor mij", zegt tandarts Arnout Dierick op Radio 2 Antwerpen. "Er was in hun opvangcentrum een vrouwelijke oehoe binnengebracht met een kapotte snavel. Marcel vroeg me of ik als tandarts de uil kon helpen en haar bek repareren. Dat was voor mij een primeur, maar als groot dierenliefhebber zei ik geen neen."