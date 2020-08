Nog 10 dagen en het nieuwe schooljaar begint, maar wat met de klas als een leerling positief test op corona?

Maar evident is de heropening van de scholen niet in deze coronatijden. Wat als het misgaat en er positieve gevallen uitbreken op school? "Dat zal hier en daar ongetwijfeld het geval zijn. En daar hebben we draaiboeken voor uitgewerkt", zei Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) gisteren in de Onderwijscommissie van het Vlaams Parlement.

Een belangrijke rol is weggelegd voor het CLB. Het is namelijk de CLB-arts die het contactonderzoek binnen de schoolcontext zal moeten doen. "Die rol hebben we ook voor de vakantie opgenomen", zegt Stefan Grielens, algemeen directeur van het Vrij CLB Netwerk. Maar Grielens is wel bezorgd over de werking dit najaar, met name over de werklast.

"Voor ons is het heel belangrijk dat het uitgeklaard wordt op welke manier wij de totaliteit van onze opdrachten als CLB kunnen gecombineerd krijgen met de opdrachten rond COVID-19. Voor ons is het niet mogelijk om al onze reguliere opdrachten te realiseren en met dezelfde equipe ook nog eens de hele verantwoordelijkheid rond contactopsporing op ons te nemen. Het is cruciaal dat we vanuit de overheid duidelijke richtlijnen krijgen van waar we dan concreet moeten prioriteren."