Wit-Russisch oppositielid Tichanovskaja: "Iedereen in mijn land is bang, maar we moeten ons daarover zetten"

Michel verzekerde Poetin ook dat niemand in de EU geïnteresseerd is in een tweede Maidan (de revolutie in Oekraïne) en Wit-Rusland Oekraïne niet is. "De bevolking daar zoekt geen nauwere banden met de EU." Zowel Rusland als de EU vindt dat het aan de Wit-Russen zelf is om te bepalen hoe het nu verder moet. Beide pleiten ze voor een dialoog tussen de overheid en de bevolking om deze crisis op te lossen.



Intussen zijn in Wit-Rusland twee oppositieleden opgepakt voor verhoor na de installatie van een coördinatieraad. De oppositie wil via die raad met de overheid overleggen over een machtsoverdracht. De autoriteiten noemen die raad illegaal en zijn een onderzoek gestart. Na verhoor werden de twee weer vrijgelaten.

Tijdens een bezoek aan landbouwers maakte Loekasjenko zich sterk dat hij het protest snel zal beëindigen. "Jullie moeten zich daar geen zorgen over maken, dat is mijn probleem dat ik moet oplossen. En geloof me, we zullen het oplossen in de komende dagen."