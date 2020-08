UGent opent studieplekken in Ghelamco Arena en Flanders Expo: “om zoveel mogelijk interactie te hebben, maar toch coronaproof”

Onder meer in de grote galerij rond de Ghelamco Arena, een hal op Flanders Expo en het Urbis-complex in het centrum van de stad zullen studenten terecht kunnen in een study-OO. Maar ook in het UGent-complex Rommelaere aan de Bijloke komen er extra studieplaatsen.

“We werken wel met een rotatiesysteem”, legt rector Rik Van de Walle uit. “Zo zullen studenten er drie halve dagen per week terechtkunnen. Daardoor kunnen zo’n 7.000 studenten gebruik maken van de extra ruimte.