Union begint met ambitie aan nieuwe voetbalseizoen in 1B

Het coronavirus speelt het voetbal nog altijd parten. Voorlopig worden de wedstrijden van de profclubs nog zonder publiek afgewerkt. "Normaal heb je sfeer in de tribunes en rond het veld en nu is het leeg en kil en de spelers moeten er rekening mee houden dat het andere omstandigheden zijn. Want de drie punten pakken is belangrijk", zegt Philippe Bormans. "Maar met het nieuws van gisteren, hopen we toch dat er volgende maand al een minimum aan publiek kan aanwezig zijn in het stadion. Maar dat moeten we eerst met de Pro League bespreken en dan gaan we aan tafel zitten met de lokale overheden", besluit CEO Philippe Bormans van Union.