Verkeerschaos in Lier door plaatsen fietstunnel

“Er is een groot gat gemaakt en daar wordt die tunnel dan ingeschoven”, zegt Luk Lemmens van het provinciebestuur (N-VA). “Dit is millimeter werk, maar we hebben er ervaring mee. Op verschillende andere plekken, waaronder de Kempen, zijn er al fietstunnels ingeschoven. Deze is alleen wel een pak groter. De tunnel is 30 meter lang, dus het wordt een huzarenstuk."