Veteraan George (98), die geld inzamelde voor oorlogsmuseum, wordt ereburger van Poperinge

De 98-jarige George Sutherland wordt ereburger van de stad Poperinge. Sutherland kwam in mei nog internationaal in het nieuws toen hij een wandeltocht van 4 kilometer maakte. Die ging van Lijssenthoek Military Cemetery naar Talbot House. Hij wou daarmee geld inzamelen voor het oorlogsmuseum Talbot House, dat door de coronamaatregelen in financiële moeilijkheden was geraakt.