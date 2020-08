Gaat de Schelde de Loire achterna? "Binnen 2 jaar hebben we ook hier een kastelenroute"

'Van Steen tot Steen' is een project van Toerisme Vlaanderen om de kastelen in Bornem, Kruibeke en Laarne op te waarderen. Het is de bedoeling dat je dan binnen twee jaar verschillende kastelen langs de Schelde kunt bezoeken. Een beetje zoals de Franse kastelenroute langs de Loire. De route loopt van het Steen in Antwerpen naar het Gravensteen in Gent, met tussenstops in de 3 kastelen.