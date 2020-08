Actrice Lori Loughlin (tante Becky uit "Full house") twee maanden naar de cel voor studiefraude

Eerder werd ook actrice Felicity Huffman ("Desperate housewives") veroordeeld voor haar rol in het omkoopschandaal. Zij had 15.000 dollar betaald om de resultaten van de toelatingsexamens voor haar oudste dochter te vervalsen. Ze moest 15 dagen de cel in. Die straf zat ze eind vorig jaar uit.

Loughlin is vooral bekend van haar rol als Rebecca ("Becky") in de Amerikaanse sitcom "Full house". Die liep van 1987 tot 1995 en was ook bijzonder populair. In 2016 kwam er met "Fuller house" een vervolg op Netflix. Daarvan werden vijf seizoenen gemaakt. Loughlin maakte er geregeld gastoptredens.