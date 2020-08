Advocate agenten na dood Slovaakse man: "Mijn cliënten hebben zich niets te verwijten"

"Er is geen enkel element dat aantoont dat mijn cliënten verantwoordelijk zijn voor het overlijden van de man." Dat zegt advocate Hayat Karim, die drie agenten vertegenwoordigt die bij de arrestatie aanwezig waren op de luchthaven van Charlerloi van een Slovaakse man van 38. De man moest van het vliegtuig gehaald worden en gedroeg zich erg agressief en vreemd bij de arrestatie. In de cel sloeg hij zijn hoofd tegen de muur, tot bloedens toe. Agenten hielden de man daarom in de cel in bedwang. De man kreeg uiteindelijk een kalmeringsmiddel toegediend, maar kreeg een hartstilstand en overleed later. De feiten gebeurden al in februari 2018, maar zorgen nu voor commotie omdat de beelden van de arrestatie opdoken.