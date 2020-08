Ex-president Ivoorkust mag niet stemmen dit jaar

Gewezen Ivoriaans president Laurent Gbagbo maar ook oud-rebbelenleider Guillaume Soro zullen niet mogen stemmen tijdens de komende presidentsverkiezingen in Ivoorkust. Hun naam is van de lijst met kiezers geschrapt en hun beroep tegen die beslissing is verworpen. Dat is vrijdag meegedeeld door de onafhankelijke verkiezingscommissie.

Ook Charles Blé Goudé, voormalig leider van de radicale beweging Jonge Patriotten, en de opposant Akossi Bendjo zullen op 31 oktober geen stem kunnen uitbrengen. De vier kunnen wel nog naar het gerecht stappen om de beslissing aan te vechten.

De verkiezingscommissie zegt dat in totaal een vierhonderdtal mensen van de kiezerslijsten zijn geschrapt. Het gaat om mensen die een veroordeling hebben opgelopen waarbij de burgerrechten werden ingetrokken. De vier betrokken zijn veroordeeld door een Ivoriaanse rechtbank en wonen momenteel in het buitenland. Hun medewerkers in Ivoorkust stellen dat ze zich niet neerleggen bij de beslissing. "We gaan dit voor het gerecht brengen. Dat is het enige wat we nog kunnen doen. Het recht om te stemmen is een belangrijk recht", klinkt het.