Geen Waregem Koerse maar wel een concert van Compact Disc Dummies op de renbaan

Waregem moet het dit jaar stellen zonder Waregem Koerse. Dus geen paardenraces en geen opvallende hoeden, in de plaats daarvan een concert van Compact Disc Dummies. Het duo Lennert en Janus Coorevits woont in de buurt van de hippodroom en daar mochten ze nu optreden. Dat gebeurde zonder publiek. De inwoners van Waregem konden thuis via een livestream het concert volgen of op grote schermen in het cultureel centrum én in drie kerken.