Hallucinante beelden: stormloop op nieuwe winkel voor huishoudtoestellen in Brazilië ondanks coronacrisis 

In de Braziliaanse stad Taquara, in de zuidelijke deelstaat Rio Grande do Sul, is de opening van een nieuwe winkel compleet uit de hand gelopen. Het filiaal voor huishoudtoestellen had veel reclame gemaakt voor zijn openingsdag. Naar eigen zeggen had hij ook alle nodige coronamaatregelen genomen. Maar daar was tijdens de bestorming niet veel van te merken.