Herinneringscentrum in door nazi's uitgemoord Frans dorp Oradour beklad

In 1996 kwam er een herdenkingscentrum, waarin bezoekers -zo'n 300.000 per jaar- uitleg krijgen over wat zich meer dan 75 jaar geleden afgespeelde in Oradour. Op de gevel van dat centrum werden gisteren teksten ontdekt die kunnen worden opgevat als een ontkenning van de oorlogsmisdaden van de nazitroepen in Oradour.