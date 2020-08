Hoe een coronaproof massaconcert organiseren? Meer dan 2.000 Duitsers wonen experiment bij in concertzaal

De Leipzig Arena is een grote concerthal die de voorbije jaren beroemdheden als Bob Dylan en Britney Spears mocht verwelkomen. Sinds de uitbraak van de corona-pandemie is het stil in de zaal. Maar daar komt vandaag dus even verandering in. Tim Bendzko, een populaire zanger in Duitsland, geeft een concert voor meer dan 2.000 toeschouwers.