Jongens van 12 en 13 uitzonderlijk opgesloten in jeugdinstelling na gewelddadige overvallen in Merksem

De jongen van 18 werd snel na de feiten opgepakt en aangehouden door de onderzoeksrechter. De jongens van 12 en 13 moesten voor de jeugdrechter verschijnen. Die besliste nu dus om hen uitzonderlijk te laten opnemen in twee afzonderlijke gesloten instellingen. Volgens de wet mogen minderjarigen onder de 14 in principe niet opgesloten worden. Het kan enkel uitzonderlijk, "als een persoon tussen 12 en 14 jaar een ernstige aanslag heeft gepleegd op het leven of op de gezondheid van een persoon en van wie het gedrag uitzonderlijk gevaarlijk is", zo staat in de wet.