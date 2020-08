Liveblog: Aantal besmettingen daalt voor zesde dag op rij, WHO beveelt mondmasker aan voor kinderen vanaf 12 jaar

Kinderen van 12 jaar en ouder zouden in dezelfde omstandigheden als volwassenen een mondmasker moeten dragen in de strijd tegen de coronapandemie. Dat is een aanbeveling die de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) gisteren gedaan heeft. Ze geldt vooral als de de sociale afstand van minstens een meter niet mogelijk is en indien de besmetting in een betrokken zone veralgemeent.

Voor kinderen van 5 jaar en minder moet de mondmaskerplicht niet gelden. Voor kinderen tussen 6 en 11 jaar moet een beslissing op een reeks factoren gebaseerd zijn zoals de snelheid waarmee het virus zich in de woonzone van het kind verspreidt. Nog volgens de WHO is het van beslissend belang een uitbraak in de schoolomgeving onder controle te brengen.

Het dragen van een mondmasker is ook onvoldoende om een verspreiding van het virus te stoppen. Afstand bewaren en ruimte scheppen zijn wellicht ook nodig. Voorts hoopt de Wereldgezondheidsorganisatie "in minder dan twee jaar" rond te zijn met COVID-19. Dat is korter dan de Spaanse griep in 1918. "Zeker als we onze inspanningen bijeenbrengen (...) en maximaal de beschikbare middelen aanwenden, hopend ook dat wij bijkomende middelen zullen hebben zoals vaccins", zei WHO-hoofd Tedros Adhanom Ghebreyesus op een persconferentie.

