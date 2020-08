Het meer van Neusiedl in Oostenrijk droogt (opnieuw) op, mogelijk definitief, zijn er oplossingen?

Het meer is in het verleden al een paar keer volledig verdwenen, de laatste keer in de 19e eeuw, van 1964 tot 1870. Begin 20e eeuw werd op Hongaars grondgebied een afvoerkanaal met sluis gebouwd, dat het waterpeil reguleert. Sindsdien is Neusiedler See nooit meer volledig opgedroogd, maar wel deels. De laatste keer was in 1949, toen het noordelijke deel enkele weken droogviel.

"Toen het meer de laatste keer volledig verdween, begonnen de Oostenrijkers op het drooggelegde meer gewassen te verbouwen", zegt De Werd. Maar de situatie nu is wel anders. "Experts vrezen dat het meer nu wel eens definitief zou kunnen opdrogen. En bovendien is het meer nu heel populair bij toeristen, vooral bij Oostenrijkse toeristen. Dat zou een groot verlies betekenen. Als er over 10, 20 jaar geen meer meer is, komen er dan überhaupt nog mensen?"