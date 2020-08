Hoofd kankerafdeling UZ Leuven waarschuwt: "Zie tumoren waarvan ik dacht dat ze enkel nog in geschiedenisboeken stonden"

De Meerleer waarschuwt dat je de effecten van uitstel niet alleen nu al ziet, maar ook jarenlang zal merken. "Het is logica: hoe later je een tumor vindt, hoe complexer, hoe moeilijker te behandelen, hoe groter ook de kans op herval later. Dat zien we niet in de eerste maanden, de meeste tumoren kunnen we jarenlang goed houden. We vrezen voor een oversterfte door kanker binnen enkele jaren."

De arts verwijst naar een onderzoek in het Verenigd Koninkrijk. Daar hebben ze voor vier types tumoren (borst, dikke darm, long, slokdarm) de oversterfte over enkele jaren becijferd. Dat zou nu al over 4.000 mensen gaan. "En andere types tumoren zoals blaas, prostaat, nieren zijn daar nog niet in opgenomen. We moeten daar wel beducht voor zijn."