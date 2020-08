Zuid-Afrikaan die Spaanse griep van 1918 overleefde, sterft op 116-jarige leeftijd

Een Zuid-Afrikaan die de Spaanse griep van 1918 overleefd heeft, is nu in zijn 116e levensjaar overleden. Volgens zijn familie is hij een van de oudste mensen ter wereld geworden. Fredie Blom was geboren op 8 mei 1904 en hij had zijn gezegende leeftijd te danken aan "Gods genade", zo zei hij zelf aan het persbureau AFP eerder dit jaar.