"Polyphony Connects", "Laus Polyphoniae" in coronatijd, reikt naar publiek via streaming, én gratis

Het is halfzomer, en dat betekent traditioneel dat het festival "Laus Polyphoniae", letterlijk "lof van de meerstemmigheid", een hoogtepunt vormt in de klassiekemuziekkalender. Maar door corona lopen de concerten helemaal anders dan gewoonlijk: zonder live publiek, maar wel via streaming, en gratis. De hele wereld kan dus via internet meevolgen. Daarom kreeg het festival nu de naam "Polyphony Connects". Collegium vocale Gent bijt de spits af met madrigalen van Claudio Monteverdi, en dat concert ging ook live op Klara.