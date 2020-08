Russisch oppositieleider Navalny is onderweg naar Duitsland

De Russische oppositieleider Aleksej Navalny is onderweg naar Duitsland met een medisch vliegtuig. Navalny is vermoedelijk vergiftigd, ligt in coma aan beademingsapparatuur en is vertrokken uit de Siberische stad Omsk. Het Siberische ziekenhuis had Navalny's overplaatsing eerder geweigerd, maar gisteravond gaven de artsen dan toch toestemming om de doodzieke politicus over te brengen naar Duitsland.