Russisch oppositielid Navalny onderweg naar Duitsland

In Berlijn zal Navalny verder behandeld en onderzocht worden. Vrijdag in de vooravond hadden de Russische artsen in Omsk de toestemming gegeven om hem over te vliegen. De man lag nog wel in coma. Navalny (44), een van de grootste critici van de Russische president Vladimir Poetin, werd eerder deze week opgenomen op de afdeling intensieve zorg in een ziekenhuis in Omsk, in West-Siberië, nadat hij onwel was geworden op een vliegtuig op weg naar Moskou. In het vliegtuig werd hij zo ziek dat de piloot een noodlanding moest maken.

Volgens zijn medewerkers zou Navalny vergiftigd zijn toen hij een kop thee dronk net voor hij op het vliegtuig stapte. Volgens de dokters in het ziekenhuis is Navalny echter niet vergiftigd. Ze vonden geen enkel spoor van gif in zijn bloed en urine, maakte een van de verantwoordelijken van het ziekenhuis vandaag bekend. Ze denken veeleer aan een "probleem met zijn stofwisseling". "Vergiftiging blijft een van de mogelijkheden, maar we geloven er niet in." Onderzoek in Duitsland brengt daar mogelijk uitsluitsel over.