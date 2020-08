Vertederend vlinderverhaal: Marjolein wordt een dag lang achtervolgd door "Marietje"

“Het gebeurde vlak bij mijn huis in Amsterdam”, vertelt Marjolein aan VRT NWS. “Ik zag een vlinder op de grond zitten, ging er even bij zitten en toen kroop ze op m’n hand, later op m’n truitje en daar is ze blijven zitten.” “Ze”, want Marjolein besloot dat de vlinder een meisje moest zijn.

“Ik heb niet veel verstand van vlinders”, geeft de actrice toe, “maar net genoeg om te weten welke soort dit was: een atalanta.” Die vlindersoort is eenvoudig te herkennen aan z’n zwarte vleugels, met een brede oranje band erop en gele of witte vlekken op de uiteinden.

In onze contreien is het ook één van de meest voorkomende vlinders: in Nederland was het deze zomer de meest getelde vlinder; in Vlaanderen werd deze zomer alleen het kleine koolwitje meer waargenomen.