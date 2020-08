Voormalige premier Malta ondervraagd over moord op journaliste

De oud-premier was vrijdagmiddag ongeveer een uur lang op het politiehoofdkantoor bij de Maltese hoofdstad Valletta. "Ik heb al hun vragen beantwoord en de politie bevestigde nogmaals dat ik niet als verdachte word beschouwd", zei Muscat buiten tegenover journalisten.

Caruana Galizia werd op 16 oktober 2017 met een autobom om het leven gebracht. Ze voerde een onderzoek naar corruptie in haar land. Drie mannen zijn aangeklaagd voor het tot ontploffing brengen van de bom en zitten vast in afwachting van hun strafzaak. Yorgen Fenech, een van de meest vooraanstaande zakenmensen van Malta, werd in november opgepakt. Fenech had ook banden met Muscats stafchef Keith Schembri die toen ook is opgepakt en later weer vrijgelaten. Hij zou volgens Fenech de moord hebben bevolen. Ondanks de vrijlating loopt nog altijd onderzoek tegen hem.