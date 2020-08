Parenclub Acanthus in Harelbeke twee dagen na heropening alweer gesloten: "Slachtoffer van eigen succes"

Het was druk in de grootste parenclub van de Benelux. Heel druk. Daarom besliste de zaakvoerder van Acanthus om de deuren weer te sluiten. "We hebben door de coronamaatregelen maar plaats voor 125 bezoekers", zegt Gino Seynhaeve. "Normaal gezien kunnen er 400 mensen binnen. We werkten vrijdag en zaterdag met een reservatiesysteem, maar heel wat mensen waren niet op de hoogte van dat systeem. Honderden mensen konden dus niet binnen. We moesten hen op de parking tegenhouden en terugsturen. Sommige klanten komen uit Nederland of Frankrijk en hebben er heel wat kilometers opzitten. Het is jammer dat we hen niet konden binnenlaten."

"Heel wat klanten zijn teleurgesteld in ons", zegt Gino. "Dat is slechte reclame voor onze zaak. Daarom heb ik beslist om de zaak weer te sluiten tot er geen beperking meer is op het vlak van bezoekersaantal."