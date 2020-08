3 zeilers gered van zinkende boot voor kust van Zeebrugge

Zaterdag was het bijzonder slecht weer op zee. Er waren golven tot 6 meter hoog. Door dat stormweer is er een raampje in de zeilboot kapotgesprongen, waardoor het water naar binnen stroomde. Gelukkig was de Vrijwillige Blankenbergse Zeereddingsdienst snel ter plaatse. "We kregen de oproep binnen en 11 minuten later waren we al ter plaatse", zegt voorzitter Joeri Vermoere. "En dat ondanks het slechte weer en de hoge golven. Bij aankomst lag de zeilboot al half onder water. De kans was erg klein dat we de boot konden redden, dus focusten we ons op de opvarenden."

"We hebben de 3 mannen van boord gehaald en hebben ze in onze kajuit toegelaten", zegt Vermoere. "Onze redders zijn dan toch nog op de zeilboot gesprongen. Met bergingspompen hebben ze, tegen alle verwachtingen in, de boot kunnen redden."

(Bekijk hieronder de beelden van de reddingsactie)