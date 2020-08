Na de bekladding in Oradour: het verhaal van de slachting die de nazi's op 10 juni 1944 in het Franse dorp aanrichtten

Op enkele schildwachten na verlaten de meeste SS’ers het dorp tegen halfelf. Groepjes keren de twee dagen nadien terug naar Oradour om lijken te begraven of onherkenbaar te maken.

Jean Pallier is een van de eerste getuigen van de gruwel. Pallier is een ingenieur van de Franse spoorwegen en zijn vrouw en kinderen zijn in Oradour op vakantie. Als hij hen wil bezoeken op 10 juni sturen Duitse schildwachten aan de rand van het dorp hem terug. Een dag later raakt hij toch in het dorp en ziet de gruwel, onder andere in de kerk:

“De meeste lichamen waren verkoold. Maar, zelfs al waren ze bijna tot as herleid, behielden ze iets menselijks. In de sacristie hielden twee jongentjes van 12 of 13 elkaar vast in een omhelzing, als in een laatste opstoot van verschrikking. In de biechtstoel zat een knaapje, het hoofd naar voren gebogen. In een kinderwagen lagen de resten van een baby van 8 of 10 maanden. Ik kon het niet meer aanzien en wandelend als een dronkenman ging ik weg”.