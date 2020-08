Brandweerzone Vlaams-Brabant West heeft handen vol met redden van dieren

De brandweerzone Vlaams-Brabant West oefent regelmatig met het redden van kleine en grote dieren en dat is het voorbije weekend goed van pas gekomen. Een aantal dieren sukkelden een vijver in en raakten er niet meer zelfstandig uit. Zo heeft de brandweer een jonge ree uit een vijver in Merchtem moeten halen. Het dier is daarna opgelapt en weer in het wild losgelaten.