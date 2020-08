Burgemeester Torhout na volkstoeloop: "Als Brantano denkt morgen op zelfde manier te openen, zal het niet bij ons zijn"

Vraag is ook of alles wel "coronaproof" verliep. "In Torhout geldt een mondmaskerplicht op drukke plekken", zegt Audenaert. "Het was duidelijk een drukke plek, dus iedereen heeft een mondmasker aangedaan. Dat is ook verschillende keren door de politie gecontroleerd. Maar goed, we zitten al 5 maanden in een coronacrisis, dan is het niet het moment voor een stuntverkoop."