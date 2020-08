Golfgate in Ierland: eurocommissaris door stof na omstreden diner met 80 hooggeplaatsten (maar weigert op te stappen)

Ierland is in de ban van het Oireachtas Golf Society-schandaal, kortweg Golfgate. Het was de krant de Irish Examiner die zijn naam alle eer aandeed door het verhaal vrijdag naar buiten te brengen.

De krant was te weten gekomen dat afgelopen woensdag een groot diner heeft plaatsgevonden om de 50e verjaardag te vieren van een club die golfende parlementsleden verenigt.

In volle coronatijden bestonden 81 gasten het om in te gaan op de uitnodiging voor het exclusieve feest. De bijeenkomst was georganiseerd door voormalig parlementslid Donie Cassidy, thans voorzitter van de jubilerende golfers.