Halle verwelkomt eindelijk nieuwe voetgangersbrug over Kanaal Brussel-Charleroi

In Halle is er sinds vandaag een nieuwe voetgangersbrug over het kanaal Brussel-Charleroi. "We hebben lang gewacht op deze brug en zijn blij dat hij er eindelijk is", vertelt burgemeester van Halle Marc Snoeck 'Sp.a). "Via deze voetgangersbrug kunnen onder andere scholieren veilig naar het centrum zonder verkeer te kruisen."

De Klarabrug is de eerste van vier bruggen die de komende jaren in Halle worden geplaatst. "De volgende brug die we gaan bouwen, is de Zuidbrug. Die maakt voor het autoverkeer de verbinding tussen de Sint-Rochuswijk en het Bevrijdingsplein", legt Snoeck uit. "De derde brug is de vernieuwing van de Bospoortbrug. Die is totaal verouderd en wordt dus vernieuwd. De vierde en laatste brug die we gaan bouwen, is de Nederhembrug."