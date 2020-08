Liveblog: Zevende dag op rij dat het gemiddelde aantal besmettingen per dag daalt

Zuid-Korea heeft het hoogste aantal nieuwe dagelijkse besmettingen in een dag tijd geregistreerd sinds 7 maart. De voorbije 24 uur zijn 397 nieuwe gevallen bevestigd. Die getallen komen in de buurt van de niveaus van de piek in besmettingen in het voorjaar.

In totaal zijn nu 17.399 besmettingen vastgesteld. De laatste tien dagen is er een forse stijging van het aantal besmettingen, het gaat om een 2.600-tal. De meeste gevallen situeren zich in de hoofstad Seoel en omgeving, een stedelijk gebied waar meer dan 25 miljoen mensen wonen.

De meeste besmettingen worden gelinkt aan de Sarang Jeil-kerk in Seoel, geleid door de de radicaal-conservatieve predikant Jun Kwang-hun. Hij roept zijn volgers op te protesteren tegen het coronabeleid van de overheid. Er zijn nog meerdere andere, kleinere clusters, gelinkt aan onder meer kerken in Seoel en de stad Yongin.

Intussen worden besmettingen gemeld in zowat elke grootstad en provinciestad. Zuid-Korea heeft een week geleden al alle grote openbare bijeenkomsten verboden, zoals in kerken, nachtclubs en stranden. Sportwedstrijden moeten doorgaan zonder publiek.



Zuid-Korea geldt als een van de weinige landen die het coronavirus succesvol de kop wisten in te drukken. Het land was erin geslaagd de epidemie het hoofd te bieden door een zeer gerichte strategie van testen en contactopsporing, een echte lockdown is er nooit geweest. Er zijn tot nu 309 overlijdens gemeld.