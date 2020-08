NAVO ontkent troepenconcentraties aan grens met Wit-Rusland

Loekasjenko had zaterdag verklaard dat er bij de Wit-Russische grens in Polen en Litouwen "een serieuze beweging van NAVO-troepen" te zien is. Hij heeft zijn minister van Defensie ook het bevel gegeven om de "meest strikte maatregelen" te nemen om de territoriale eenheid van het land te verdedigen.

Maar de NAVO heeft zaterdagavond een mededeling verspreid waarin de verklaringen van Loekasjenko worden tegengesproken. "Alle beweringen over een versterking van de NAVO aan de grens met Wit-Rusland zijn ongegrond", zo klinkt het. "De NAVO vormt geen bedreiging voor Wit-Rusland of enig ander land en er vindt geen militaire opbouw plaats in het gebied."

Polen noemt de verklaring van Loekasjenko dan weer "regimepropaganda". De Litouwse president Gitanas Nauseda heeft het over "volledig ongegronde verklaringen over ingebeelde externe dreigingen". Sinds de presidentsverkiezingen van 9 augustus zijn er in diverse Wit-Russische massaprotesten van de oppositie, die Loekasjenko verdenkt van verkiezingsfraude.