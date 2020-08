Walter Grootaers weer op het podium na corona: "De stem is in orde"

"Nee oh nee", dat moet Walter Grootaers wel eens gedacht hebben toen hij dit voorjaar het coronavirus opliep en flink ziek werd. Grootaers is ondertussen genezen en samen met De Kreuners treedt hij weer op. Vanavond stonden ze op het podium in Leuven, het laatste van drie optredens voor een publiek van telkens 200 mensen. "De stem is in orde", vertelde Grootaers aan onze reporter Kirsten Sokol. Bekijk hierboven haar verslag van het optreden.