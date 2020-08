Natte en winderige week op komst

Vanavond en vannacht wordt het wisselend bewolkt met brede opklaringen en soms wolkenvelden. Vooral in het noorden van het land zijn nog enkele buien mogelijk. De minima schommelen van 8 graden in de Hoge Venen tot 15 of 16 graden aan zee.

Morgen wordt het wisselend bewolkt en vallen er buien die in de loop van de dag intenser en mogelijk onweerachtig worden. De maxima liggen tussen 16 en 19 graden in de Ardennen en tussen 20 en lokaal 22 graden elders in het land. Maandagavond en in de nacht naar dinsdag sterven de buien geleidelijk uit maar drijft er vanaf het westen veel hoge bewolking over het land.



Dinsdag wordt het overwegend zwaarbewolkt vanaf het westen, en kan er nu en dan regen vallen. In het noordwesten valt er waarschijnlijk meer regen dan in het zuidoosten. De maxima liggen tussen 19 graden op de Ardense Hoogten en 24 graden in de Gaume.