10.000 doden door corona in België: wie zijn al die mensen? En waarom liggen de cijfers nu veel lager?

"Een internationale studie heeft berekend dat in Europa 3 miljoen doden zijn vermeden door de lockdowns en andere maatregelen", zegt professor Molenberghs. "Als we dat vertalen naar België dan komen we tot gelijkaardige cijfers. We zien dan 60.000 doden in plaats van 10.000 doden. In het beste scenario."

"Maar stel dat ons gezondheidssysteem het op dat moment niet meer zou hebben aangekund, dan zou dat cijfer nog toenemen naar misschien 100.000 of 200.000 doden. Toegegeven: dat is echt het slechtst denkbare scenario. Maar we moeten wel beseffen dat het aantal doden in België er is dankzij de maatregelen. Zonder maatregelen zouden de cijfers ongetwijfeld een stuk hoger hebben gelegen."