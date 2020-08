Grimbergen kapt 101 lindebomen niet na protest van buurtbewoners

De vele bezwaarschriften hebben duidelijk hun effect niet gemist. Want de gemeente steekt haar plan in de koelkast. "Na al die bezwaarschriften hebben wij ervoor gekozen om het dossier in te trekken en een nieuw dossier op te stellen", zegt de burgemeester van Grimbergen Chris Selleslagh (Open VLD)."We zijn nu aan het kijken hoe we de nieuwe riolering kunnen aanleggen en wat de hoogdringendheid daarvan is. We willen ook nog altijd een fietspad aanleggen in beide richtingen, maar we moeten ook daarvoor nu een nieuw plan opmaken."