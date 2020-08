België nadert 10.000 coronadoden, of toch niet? Eind deze week hertelling: "100-tal overlijdens verkeerd geklasseerd"

Viroloog Steven Van Gucht heeft aangekondigd dat er een hertelling aankomt van het aantal overlijdens in de Vlaamse woonzorgcentra. "In het begin van de uitbraak, in maart en april, zijn er heel wat overlijdens uit de woonzorgcentra gemeld, maar werden daar heel weinig details over gegeven."

Het doel is om meer zicht te krijgen op die details. Zo is bijvoorbeeld het geslacht van de Vlaamse doden in de helft van de gevallen niet bekend. Ze staan als “geslachtsloos” in de statistieken. Een fenomeen waar onder wetenschappers al eens mee gelachen werd met de uitdrukking “Veel engelen in Vlaanderen precies, volgens Sciensano”.