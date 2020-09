Belgische taxifederatie wil versoepeling taaleisen voor chauffeurs

Alle taxichauffeurs in Vlaanderen moeten sinds 1 juli 2020 een bestuurderspas bezitten. Dat is een beroepsattest dat ze krijgen na het afleggen van een examen. Ook de kennis van het Nederlands wordt getest. De taxichauffeurs moeten het niveau B1 behalen, wat gelijk staat met een behoorlijke kennis van het Nederlands. Onder druk van de taxifederaties is het behalen van het bewijs van taalbekwaamheid uitgesteld tot eind dit jaar. Maar dat is voor taxifederatie GTL niet genoeg. Zij vindt de vereisten te hoog.