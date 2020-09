Burgemeester Glabbeek hekelt tonnagebeperking voor vrachtwagens van buurgemeente Tienen

Reekmans heeft zijn collega Katrien Partyka (CD&V) van Tienen in een brief gevraagd om de tonnagebeperking op te heffen of op zijn minst aan te passen voor plaatselijk verkeer. "Ik hoop dat Tienen inziet dat de maatregelen in hun huidige vorm niet langer kunnen", zegt hij. "Maar als Tienen niet toegeeft, dan plaats ik zelf een tonnagebeperking op mijn wegen. Dan zal er geen enkele vrachtwagen nog in Kumtich of Vissenaken geraken. Dit is niet mijn stijl, maar als het moet dan zal het zo gebeuren", stelt Reekmans.