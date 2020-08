Navalny is volgens Duitsland vergiftigd met cholinesterase-remmer: wat is dat en wat doet het met het lichaam?

Enkele dagen geleden werd de 44-jarige Aleksej Navalny - een belangrijke Russische oppositieleider en tegenstander van president Poetin - met spoed opgenomen in een ziekenhuis in de Siberische stad Omsk. Tijdens een vlucht van Siberië naar Moskou was hij ernstig ziek geworden, het vliegtuig moest zelfs een noodlanding maken. Meteen verkondigde de woordvoerder van Navalny dat hij vergiftigd was, volgens haar was er iets in de thee van Navalny gedaan.

Zijn toestand bleek zeer ernstig te zijn, en wat volgde was een getouwtrek om hem weg te krijgen uit het ziekenhuis in Siberië. Duitsland wilde hem repatriëren, maar in eerste instantie weigerden zijn dokters om hem te laten gaan. Uiteindelijk mocht hij toch overgebracht worden.

Maar wat is er nu precies met hem gebeurd? De Russische dokters verklaarden dat ze "geen sporen van gif gevonden hadden", maar bij de Duitse artsen klonk een ander geluid: "De resultaten tonen vergiftiging aan door een substantie die behoort tot de groep van cholinesterase-remmers.