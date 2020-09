Coronaveilig dansen in de Klub Melk in Herent

"Het is voor veel mensen al lang geleden dat ze nog gedanst hebben", vertelt zaakvoerder Maarten Forceville van Klub Melk in Herent. Samen met feestorganisatie Thé Dansant organiseerde Forceville 'Melkbar', waarbij feestvierders konden dansen in door nadarhekken afgesloten bubbels. "Mensen waren ontzettend positief en heel blij dat ze nog eens mochten dansen." Hoe Forceville mensen coronaveilig heeft laten dansen? "Simpel, met nadarhekken hebben we bubbels gecreëerd. Iedere bubbel was een afgesloten vierkant. Daarin mocht je drinken en dansen met je bubbel. Zodra je je bubbel verliet, moest je je mondmasker opzetten en mocht je niet meer dansen."

Het dansfeest in de vond plaats in open lucht. "Per 'shift' konden er 200 mensen binnen. We hebben het hele concept op voorhand goed doorgesproken met de lokale politie en het team achter Thé Dansant", vertelt Forceville aan Radio 2 Vlaams-Brabant. "Tijdens het evenement stonden we ook continu in contact met de politie en hebben we feedback gekregen en gevraagd."