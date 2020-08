COVID-behandeling met bloedplasma versneld toegelaten in de VS, maar is dat wel een goed idee?

Professor Meyfroidt zegt dat het nog te vroeg is om naar de resultaten van de studie te kijken. “De studie is nog volop bezig. Over heel België hebben we nu 50 patiënten onderzocht en ons doel is uiteindelijk 483 patiënten”, legt de professor uit in “De ochtend” op Radio 1. De onderzochte patiënten krijgen tijdens het onderzoek twee keer twee zakjes plasma toegediend.

Wetenschappers houden nauwlettend in de gaten hoe het lichaam van de patiënten reageert op de behandeling. Maar professor Meyfroidt merkt op dat je vanuit wetenschappelijk oogpunt nu nog niet mag kijken naar de resultaten van het onderzoek om er al conclusies aan te verbinden. Dat mag pas op het einde van het onderzoek, als alle patiënten uitvoerig zijn getest. “Aan het huidige tempo denk ik dat we over een jaar de resultaten van deze studie zullen kennen”, denkt Meyfroidt. Dat hangt ook af van de evolutie van de epidemie, omdat er de komende tijd voldoende proefpersonen moeten zijn.